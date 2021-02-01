Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук обговорив з відомим виконавцем Геною Вітером чоловічий вік

Як передає Politeka.net, в Instagram у Вітера з'явилося коротке відео, на якому він з Остапчуком сидить в машині і обговорює свій недавній конфлікт з Наталією Холоденко. Як виявилося, Вітера зачепили слова про те, що він старий чоловік.

Артист поцікавився у Остапчука, яких, на його думку, чоловіків повинні вибирати жінки – молодших або старших.

"Я вважаю, що чоловік будь-якого віку підійде. Головне, вчасно запастися або радіо-нянею, або кисневим балоном і кремом корега. А там вже по ситуації", - віджартувався Остапчук.

Далі артисти продовжили обговорювати особливості відносин з чоловіками різного віку.

"Радіо-няня або кисневий балон? @vova_ostapchuk знає все і не тільки про вік", - підписав короткий ролик Вітер.

У коментарях шанувальники залишили кілька відгуків. Кілька людей зазначили, що Вітер не зовсім правильно зрозумів слова Холоденко і даремно образився.

"Наталія Холоденко сказала... досить дорослий чоловік... Вона не про старість говорила, а про солідність років. І ви це знаєте, але...", - пишуть користувачі Мережі.

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