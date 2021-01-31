Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук потрапив до лікарні

Як передає Politeka.net, кадри з-під будівлі медзакладу артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.



За його словами, все сталося після того, як він випив пива з горішками.



"У мене плани наполеонівські. Я зараз стою під клінікою, тому що у мене відвалився замочок через те, що я їв горіхи. Зараз мені все швиденько пофіксять, а потім я чекаю в гості до нас з Христиною мого тата", - розповів телеведучий.

Судячи з подальших знімків, все пройшло так, як і припускав Остапчук. На опублікованому кадрі він постав вже посміхаючись на камеру.





Раньше Остапчук зізнався, що налагодити стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко не вдалося, але все ще не може проводити час з дітьми – дочкою Емілією (7 років) і сином Еваном-Олександром (2 роки).





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