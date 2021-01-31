Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук потрапив до лікарні
Як передає Politeka.net, кадри з-під будівлі медзакладу артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
За його словами, все сталося після того, як він випив пива з горішками.
"У мене плани наполеонівські. Я зараз стою під клінікою, тому що у мене відвалився замочок через те, що я їв горіхи. Зараз мені все швиденько пофіксять, а потім я чекаю в гості до нас з Христиною мого тата", - розповів телеведучий.
Судячи з подальших знімків, все пройшло так, як і припускав Остапчук. На опублікованому кадрі він постав вже посміхаючись на камеру.
Раньше Остапчук зізнався, що налагодити стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко не вдалося, але все ще не може проводити час з дітьми – дочкою Емілією (7 років) і сином Еваном-Олександром (2 роки).
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Раптово пішов з життя музикант культової групи, його творчістю захоплювалися мільйони: "Оплакуємо втрату..."
Суддя "Х-Фактора" Кондратюк розніс "Квартал 95" і "Дизель Шоу" за оборудки з РФ: "Риба гниє з голови"
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Українка з 15-м розміром вивалила свій сором у величезному декольте на робочий стіл: "Мамочка..."
Нагадаємо, що Остапчук показав нове гніздечко, куди переїхав разом з дружиною: "нам більше не треба...".
Як повідомляла Politeka, ведучий шоу" Маска "Остапчук розповів про непристойні пропозиції від багатіїв:" і не раз...".
Також Politeka писала, що Остапчук зізнався, навіщо обриває телефон екс-дружини: "кожен день...".