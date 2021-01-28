Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска", Христина Горняк подражнила пікантними кадрами
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина показала, як приймає душ.
"8.23 Доброго ранку. Починаємо новий день", - підписала вона кадри.
Христина Гірник записала відео в душі зі спини. При цьому відео вона трохи розмила.
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Також дружина Остапчука розповіла, що провела вранці косметичні процедури, а потім разом з чоловіком отруїлася снідати до подруги, яка живе в тому ж парадному.
"Як добре, коли подруга живе в одному з тобою парадному. І тепер сніданки ми готуємо разом", - написала Горняк.
Схоже, що сніданок був таким смачним, що Христина навіть не встигла відобразити його недоторканим. У "сторіс" вона показала стіл з наполовину з'їденими стравами.
"Але було красиво", - запевняє Горняк.
"На Вову дивитися красиво", - додала її подруга.
"Зате дивись, які у тебе чашки красиві. Дорого-багато», - зробила комплімент подрузі дружина Остапчука.
Нагадаємо, що дружина Остапчука без краплі скромності виставила сідниці в обтягуючому вбранні:"Кріс, та Ти вогонь".
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