Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник похвалилася кулінарними талантами
Як передає Politeka.net, відео артиста опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
33-річна юрист Христина Гірник вирішила побалувати коханого борщем, що стало для неї небувалим досягненням.
"Сьогодні історичний момент. Я годую чоловіка, і не тільки чоловіка, борщем", - поділилася Христина, показавши батька Володимира.
"Значить так, я, як начальник комітету з питань борщу в Тернополі, авторитетно заявляю: це - смачно", - заявив Остапчук скуштувавши страву.
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Судячи з реакції телеведучого, його відповідь не сильно сподобався коханій і він почав переконувати її в тому, що борщ дійсно вийшов.
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