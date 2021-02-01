Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук обсудил с известным исполнителем Геной Витером мужской возраст

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Витера появилось короткое видео, на котором он с Остапчуком сидит в машине и обсуждает свой недавний конфликт с Натальей Холоденко. Как оказалось, Витера задели слова о том, что он старый мужчина.

Артист поинтересовался у Остапчука, каких, по его мнению, мужчин должны выбирать женщины – моложе или постарше.

«Я считаю, что мужчина любого возраста подойдет. Главное, вовремя запастись либо радио-няней, либо кислородным баллоном и кремом корега. А там уже по ситуации», - отшутился Остапчук.

Дальше артисты продолжили обсуждать особенности отношений с мужчинами разного возраста.

«Радио-няня или кислородный баллон? @vova_ostapchuk знает все и не только о возрасте», - подписал короткий ролик Витер.

В комментариях поклонники оставили несколько отзывов. Несколько людей отметили, что Витер не совсем правильно понял слова Холоденко и зря обиделся.

«Наталья Холоденко сказала... довольно взрослый мужчина... Она не о старости говорила, а о солидности лет. И вы это знаете, но…», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раздетая жена Владимира Остапчука понежилась под струями воды, показав, чем соблазняет ведущего: "Доброе утро".

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