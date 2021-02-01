Зірка Victoria's Secret, відома модель Жизель Олівейра показала стильний домашній образ
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька знімків, зроблених вдома. Олівейра була одягнена в широкі штанці і об'ємну кофту. Вона сиділа на диванчику, закинувши руки вгору, щоб кофта задралася, оголивши солодкі місця.
Модель вирішила побалувати шанувальників, засвітивши плоский животик, і натякнувши, що ховається під безформною кофтою. Шовковисте волосся надало образу жіночності.
"Вдома, але завжди красиво одягаюся в мої наряди", - підписала фото зірка.
У коментарях красуні традиційно залишили масу приємних слів.
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"Так приголомшливо", «прекрасна», «як завжди приголомшливо», «я одержимий цим поглядом», «найкраща і найкрасивіша жінка», «Ти як принцеса Барбі», "Вкусняшка", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Жизель Олівейра родом з Бразилії. Вона переїхала в США, щоб будувати кар'єру моделі. Завдяки яскравій зовнішності і хорошій фігурці дівчині вдалося домогтися висот. Піком її кар'єри стало запрошення на показ Victoria's Secret.
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра посвітила розкішною фігуркою в пікантному купальнику. Дівчина гралася на пляжі, показуючи, на що здатна. Купальник підкреслив видатні достоїнства зірки.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра в крихітному міні прикувала до себе погляди:"найгарячіша".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра в мереживному корсеті влаштувала "пожежу" на камеру: пікантні фото.
А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра притиснула "персики" вузеньким топом:"Один з моїх улюблених...".