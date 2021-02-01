Зірка Victoria's Secret, відома модель Жизель Олівейра показала стильний домашній образ

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька знімків, зроблених вдома. Олівейра була одягнена в широкі штанці і об'ємну кофту. Вона сиділа на диванчику, закинувши руки вгору, щоб кофта задралася, оголивши солодкі місця.

Модель вирішила побалувати шанувальників, засвітивши плоский животик, і натякнувши, що ховається під безформною кофтою. Шовковисте волосся надало образу жіночності.

"Вдома, але завжди красиво одягаюся в мої наряди", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні традиційно залишили масу приємних слів.

"Так приголомшливо", «прекрасна», «як завжди приголомшливо», «я одержимий цим поглядом», «найкраща і найкрасивіша жінка», «Ти як принцеса Барбі», "Вкусняшка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра родом з Бразилії. Вона переїхала в США, щоб будувати кар'єру моделі. Завдяки яскравій зовнішності і хорошій фігурці дівчині вдалося домогтися висот. Піком її кар'єри стало запрошення на показ Victoria's Secret.

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Нагадаємо, що Жизель Олівейра в крихітному міні прикувала до себе погляди:"найгарячіша".

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