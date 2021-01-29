Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в улюбленому кольорі
На фото Жизель позує в рожевому топі і штанях. Дівчина стоїть біля стіни, взявшись руками за талію. Волосся у Олівейри залишилися розпущеним, а показала себе модель в декількох позах. Вузький топік прямо стискав пружний бюст, тому кадри вийшли дуже захоплюючими і гарячими. Як можна зрозуміти, зірка знімалася цього разу в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Один з моїх улюблених кольорів", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ти виглядаєш таким добрим ангелом"," ти дуже ідеальний", "Доброго ранку", " Жизель, чому так прекрасно?", "Ви прекрасні компліменти", "Ти найкрасивіша істота, яке коли-небудь було у Бога", "це прекрасно виглядає на твоєму кольорі обличчя".
Ми писали, що зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорила видом в непристойному короткому платтячку.
Дівчина одягла струмуюче міні плаття, під яке не стала надягати нижню білизну. Сукня була настільки короткою, що нагадувала ночнушку. Вона крутилася, показуючи свою розкішну фігуру з усіх боків.
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А ще Politeka писала, що бразильська зірка з Victoria's Secret в крихітному міні прикувала до себе погляди
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