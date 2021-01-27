Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала себя в эффектном образе

На фото Жизель позировала в юбке и топе. Звезда подтянула за мини, приковывая к себе взгляд. Девушка дополнила образ очками и стильной шляпкой. Оливейра стояла у стенки и соблазнительно выгиналась, делая кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на станичку знаменитости.

"Милый топ и винтажная юбка", - написала звезда под фото.

"Вы видите мое ... тело", "Ты такая классная", "Самая красивая девушка", "Понравился внешний вид да или конечно? Я хочу эту юбку на вчера!", "Обожаю эту меховую шапку и этот укороченный джемпер", "Ваши фотографии приятны", "Самая горячая", "Бомбическая королева", "Крутой образ", ""Вау, так прекрасна", "Вы выглядите потрясающе, потому что каждая часть вас кажется идеальной".

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Так, на фото Оливейра позирует в компании другой красотки-модели Бруны Лирио. Девушки демонстрируют соблазнительные мини-платья.

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