До чего же хороша!

Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret показала эксклюзивные кадры, сделанные за кулисами модельного показа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала совершенно без одежды. Бесстыжая красотка скинула все лишнее, прикрыв бюст волосами. Правда, внимательные поклонники все равно смогли рассмотреть округлые «холмики» звезды.

Соблазнительности снимку добавил яркий макияж. Пухлые губки и выразительные глаза модели свели с ума ее поклонников.

«Флэшбэк из 2019 года», - подписала фото модель.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Ты номер один», «Прекрасная любовь моя, ты как всегда прекрасна», «Ты самая красивая женщина на свете», «Я очень люблю тебя», «Великолепная», «Моя прекрасная королева», «Горячо», «Красота», «У тебя такое красивое лицо», - пишут пользователи сети.

Как известно, 27-летняя Жизель Оливейра родом из Бразилии. Красотка приехала покорять модельный бизнес в Америку и достигла небывалых высот. Знойная брюнетка участвовала в нескольких показах Victoria's Secret, а также снималась для известных брендов одежды и косметики.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра показала себя в образе двухтысячных. Красотка позировала в черном наряде. Особое внимание привлек прозрачный топ. Модель вышла на прогулку по Нью-Йорку, впечатлив окружающих.

Напомним, что Жизель Оливейра изогнулась на пляже, как дикая кошка, потрусив своими "кокосиками": «Огненная!».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра соблазнила сочными формами в купальнике: "Обжигающая детка".

Также Politeka писала, Жизель Оливейра показала, что прятала под рубашкой: "Чертовски горячая".