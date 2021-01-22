Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, похвалилася формами в купальнику
Знаменита красуня захоплює струнким і підтягнутим тілом, пише Politeka.net. Особливо розкішно модель виглядає в купальнику.
Жизель розмістила знімок в сторіс, демонструючи фігуру в купальнику з вирізами й сміливим декольте.
Модель блищала в такому вигляді на пляжі.
Рівний красивий загар - її шкіра просто сяяла на сонці.
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Зазначений купальний наряд відмінно виділив груди зірки, а виріз додав особливої пікантності.
Також красуня була в плавках на високій посадці з паском, який застібався на талії.
Завдяки крою плавочок оголилися пружні сідниці.
Волосся зірки було вологим від недавнього купання. Жизель виглядала задоволеною і відпочила.
Один з користувачів мережі поцікавився у Олівейри, чи чула вона коли-небудь, що її стегна широкі. На що модель відповіла - до сьогоднішнього дня.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, зірка отримала багато приємного в особистому листуванні, адже вона просто пекуча крихітка.
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра народилася сьомого травня 1993 року в місті Таурус (Бразилія).
Зірка працює не тільки з брендом "Victoria's Secret", але і з" Forever 21"," H&M"," Moschino " та ін.
Жизель входить до складу елітного модельного агентства «IMG models». Журнал MAXIM включив її в список 15 моделей, за якими треба обов'язково стежити в Instagram.
Відзначимо, зріст знаменитості - 175 сантиметрів.
Нагадаємо, красуня з Victoria's Secret зігнулася на пляжі, як дика кішка, потрусивши своїми " кокосиками"
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