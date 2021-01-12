Популярная модель бренда Victoria's Secret Жизель Оливейра похвасталась идеальной фигурой в откровенном черном платье

27-летняя бразильская красотка успела завоевать сердца поклонников по всему миру благодаря своей запоминающейся внешности и, конечно, любви к самым соблазнительным образам. Как пишет Politeka.net, Жизель поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.

Так, на фото Оливейра позирует в компании другой красотки-модели Бруны Лирио. Девушки демонстрируют соблазнительные мини-платья. Наряды в обтяжку позволяют моделям похвастаться идеальными формами во всей красоте, а большой вырез на спине платья делает его еще более пикантным.

Подружка Жизель позирует в белом платье, а сама Оливейра – в черном. Красотки томно выгибаются на фото, прижимаясь друг к другу телами. В таких образах они выглядят по-настоящему "взрывоопасно".

Поклонники моделей пришли в восторг от их образов и всего за час снимки собрали более 11 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Оливейра поделилась свежим образом.

На фото Жизель позировала в розовом бикини, которое преимущественно состояло из ниточек. Красотка добавила капельку соблазна образу, задрав ножку и потянув за трусики вверх. Волосы у Оливейры были собраны в узел, а стояла девушка у стены, радуя эффектными "булочками", которые остались совсем не прикрыты.

Напомним, брюнетка из Victoria’s Secret в стрингах потрусила крепким «орешком», лишив дара речи: «Королева Жизель».

Как сообщала Politeka, бразильская гордость Victoria's Secret раззадорила фантазию, показав страсть в микро-бикини: "Настоящий ангел".

Также Politeka писала, что брюнетка из Victoria's Secret пленила видом, потянув за ниточки бикини: "Малышка Жизель...".