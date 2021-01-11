Популярная модель Жизель Оливейра, которая прославилась благодаря участию в показах Victoria’s Secret, впечатлила роскошной фигурой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с отдыха. Девушка была на пляже как раз в тот момент, когда над водой возникла радуга. Красотка не упустила шанс и стала фотографироваться на фоне прекрасного природного явления.

Жизель была одета в миниатюрные стринги и короткий топ. Фигурка Оливейры в необычном купальном костюме выглядела превосходно. Модель позировала в разных позах на песку и стоя возле воды. Она потрусила своей пятой точкой, заставив мужчин пускать слюнки. Загорелая кожа Жизель придала особого шарму фото.

В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.

«Мне сегодня немного грустно, но ты развеяла тучи», «Прекрасная пляжная поза!», «Потрясающе красиво», «Как нереально. Ты королева, Жизель», «Жизненная цель: делать идеальные фотографии на пляже», «Оглушающая», «Идеально, влюблен в эти ноги», «У тебя хорошая фигура», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра родом из Бразилии. Девушке 27 лет. Кроме Victoria’s Secret она засветилась в рекламных кампаниях Vogue, Elle, H&M и MAC Cosmetics.

Напомним, что Жизель Оливейра прижала аппетитных "подружек" топом, будоража фантазию: "Вау, ты заводишь".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра раззадорила фантазию, показав страсть в микро-бикини: "Настоящий ангел".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра показала, как нужно позировать в микро бикини: "Что за детка".