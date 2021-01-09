Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret продовжує хвалитися знімками з розкішного відпочинку

Кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в соцмережі Instagram.

Як відомо, популярна супермодель вирушила на Гаваї з коханим, де вони прекрасно проводять час.

На цей раз Жизель Олівейра показала, як вона відвідала Блек Сенд Біч, який славиться чорним піском.

Спершу супермодель з Victoria's Secret позувала в момент, коли виходила з океану, а її розкішні ніжки пестили теплі хвилі.

На другому кадрі Жизель Олівейра, вип'ятивши свою головну "гордість", позує, сидячи на чорному піску.

Публікацію з новими знімками популярна модель вирішила не підписувати, давши можливість своїм шанувальникам пофантазувати.

"Що за крихітка", "карколомна, мила, чудова дівчина", "захоплююче", "Маленький ангел", "красиві знімки", "дуже красива", - написали віддані фанати під публікацією Жизель.

Раніше ми розповідали, як Жизель Олівейра подражнила "солодощами" в тісному купальнику.

Так, на знімках Олівейра постає перед камерою в одному купальнику, показавши шанувальникам досконалі вигини. На задньому тлі можна помітити безкрає небо, гори і ідеальне море. Особа красуні доповнюють жовті окуляри і браслет.

Сама Жизель не соромиться демонструвати достоїнства фігури, знімаючись на камеру в різних позах.

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