Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret продовжує хвалитися знімками з розкішного відпочинку
Кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в соцмережі Instagram.
Як відомо, популярна супермодель вирушила на Гаваї з коханим, де вони прекрасно проводять час.
На цей раз Жизель Олівейра показала, як вона відвідала Блек Сенд Біч, який славиться чорним піском.
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Спершу супермодель з Victoria's Secret позувала в момент, коли виходила з океану, а її розкішні ніжки пестили теплі хвилі.
На другому кадрі Жизель Олівейра, вип'ятивши свою головну "гордість", позує, сидячи на чорному піску.
Публікацію з новими знімками популярна модель вирішила не підписувати, давши можливість своїм шанувальникам пофантазувати.
"Що за крихітка", "карколомна, мила, чудова дівчина", "захоплююче", "Маленький ангел", "красиві знімки", "дуже красива", - написали віддані фанати під публікацією Жизель.
Раніше ми розповідали, як Жизель Олівейра подражнила "солодощами" в тісному купальнику.
Так, на знімках Олівейра постає перед камерою в одному купальнику, показавши шанувальникам досконалі вигини. На задньому тлі можна помітити безкрає небо, гори і ідеальне море. Особа красуні доповнюють жовті окуляри і браслет.
Сама Жизель не соромиться демонструвати достоїнства фігури, знімаючись на камеру в різних позах.
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