Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret продолжает хвастаться снимками с роскошного отдыха
Кадры появились в личном микроблоге звезды в соцсети Instagram.
Как известно, популярная супермодель отправилась на Гавайи с возлюбленным, где они прекрасно проводят время.
На этот раз Жизель Оливейра показала, как она посетила Блэк Сэнд Бич, который славится черным песком.
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Сперва супермодель из Victoria’s Secret позировала в момент, когда выходила из океана, а ее роскошные ножки ласкали теплые волны.
На втором кадре Жизель Оливейра, выпятив свою главную "гордость", позирует, сидя на черном песке.
Публикацию с новыми снимками популярная модель решила не подписывать, дав возможность своим поклонникам пофантазировать.
"Что за детка", "Сногсшибательная, милая, великолепная девушка", "Захватывающе", "Маленький ангел", "Красивые снимки", "Очень красивая", - написали преданные фанаты под публикацией Жизель.
Ранее мы рассказывали, как Жизель Оливейра подразнила "сладостями" в тесном купальнике.
Так, на снимках Оливейра предстает перед камерой в одном купальнике, показав поклонникам совершенные изгибы. На заднем фоне можно заметить бескрайнее небо, горы и идеальное море. Лицо красотки дополняют желтые очки и браслет.
Сама Жизель не стесняется демонстрировать достоинства фигуры, снимаясь на камеру в разных позах.
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