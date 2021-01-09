Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret продолжает хвастаться снимками с роскошного отдыха

Кадры появились в личном микроблоге звезды в соцсети Instagram.

Как известно, популярная супермодель отправилась на Гавайи с возлюбленным, где они прекрасно проводят время.

На этот раз Жизель Оливейра показала, как она посетила Блэк Сэнд Бич, который славится черным песком.

Сперва супермодель из Victoria’s Secret позировала в момент, когда выходила из океана, а ее роскошные ножки ласкали теплые волны.

На втором кадре Жизель Оливейра, выпятив свою главную "гордость", позирует, сидя на черном песке.

Публикацию с новыми снимками популярная модель решила не подписывать, дав возможность своим поклонникам пофантазировать.

"Что за детка", "Сногсшибательная, милая, великолепная девушка", "Захватывающе", "Маленький ангел", "Красивые снимки", "Очень красивая", - написали преданные фанаты под публикацией Жизель.

Ранее мы рассказывали, как Жизель Оливейра подразнила "сладостями" в тесном купальнике.

Так, на снимках Оливейра предстает перед камерой в одном купальнике, показав поклонникам совершенные изгибы. На заднем фоне можно заметить бескрайнее небо, горы и идеальное море. Лицо красотки дополняют желтые очки и браслет.

Сама Жизель не стесняется демонстрировать достоинства фигуры, снимаясь на камеру в разных позах.

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