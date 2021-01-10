Бразильська супермодель Жизель Олівейра, ангел Victoria's Secret, вразила розкішною фігурою в нестандартному вбранні
Як розповідає Politeka, відповідні кадри красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Кавай", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра показує достоїнства фігури в бездоганному мікро-бікіні, не соромлячись застигати в різних жарких позах. Шанувальники красуні були приємно здивовані побаченим, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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"Справжній ангел", "це пожежа якась", "неймовірно! Що я тільки що побачив", "мені це безумовно подобається", "боже!", "струнка дівчинка", "до чого ж ти хороша", "найкраща дівчина у світі", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що бразильська супермодель Жизель Олівейра, ангел модного будинку Victoria's Secret, похвалилася фігурою під час відпочинку з коханим
На знімку Олівейра позує в мікро-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в обіймах коханого. При цьому сама дівчина щиро посміхається на камеру, демонструючи бездоганні форми у всій красі.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила пружним "персиком" в стрінгах: "Ох, ці вигини...".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра задерла кофтинку і показала апетитну красу: "де живе божество?".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без ліфчика виконала бажання чоловіків:"неймовірна дівчинка".