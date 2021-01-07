Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе в спокусливому образі
На фото Жизель показала себе в топіку і лосинах, які обтягнули апетитні форми красуні. Дівчина розставила ніжки і нагнулася вперед, хвалячись ідеальним тілом. На ще одному фото Олівейра вже розвернулася спиною і хвалилася пружним "горішком". Кадри вийшли дуже спокусливими і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вишня кола", - підписала зірка фото.
Фанати поставили понад чотири тисячі лайків і написали коментарі:
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"Красуня, моя любов"," Люблю тебе, дитинко", "ваш ідеальний", "Красиво і мило", "Люблю цей колір, смотретет б вічно", "мені подобаються твої фотографії! Покажи як стійку брати! Це штатив з кільцевою підсвіткою?", "Вау, ти заводиш цими фото".
Повідомлялося, що бразильська модель Жизель Олівейра вразила фігурою під час відпочинку з подругою.
Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Олівейра позує поруч зі своєю подругою під водою, демонструючи свої кращі частини тіла. Також модель поділилася роликом, де вони з подругою пірнають під водою, намагаючись якомога глибше зануритися.
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