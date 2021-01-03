Известная модель Жизель Оливейра из Victoria's Secret покорила фанатов, показав безупречную фигуру в мокром купальнике
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, на фотографии красотка позирует, сидя на корточках на пляже, игриво посматривая в камеру. Сам снимок модель сделала черно-белым, что добавило ему особенной пикантности.
Сам кадр Оливейра решила никак не подписывать, хотя ее поклонники буквально "разорвали" комментарии.
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Наталья Могилевская в леопарде вылезла на стол, затмив молодых красоток: кадры бесстыдства
Страстный Олег Винник публично прижался к тайной жене, кадры идиллии: «Я люблю!»
Морозы до -20 и погодные аномалии несутся на Украину, новый прогноз: "Самой холодной датой станет..."
71-летняя Пугачева на каблуках и в розовом мини тряхнула стариной с подружками: "Второго шанса не будет"
"Ох, эти изгибы любого сведут с ума", "я влюбился в твое тело", "ты внеземная и показываешь, как должен выглядеть идеал. Так держать!", "красотка", "очень красивая", "идеальная малышка", "очень круто выглядишь", – пишут они.
Как мы рассказывали до этого, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила безупречной фигурой в мокром бикини
Так, на снимках Оливейра позирует в белоснежном бикини на пальме, а на другом снимке – демонстрируя безупречную фигуру со спины.
Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее фанаты буквально «взорвались» комплиментами в адрес кумира.
Напомним, томная брюнетка из Victoria’s Secret распахнула пиджак, завлекая видом
А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из Victoria’s Secret посветила упругим «персиком» в стрингах
Также Politeka сообщала, что бразильская красотка из Victoria’s Secret в смелом наряде заставила любоваться собой