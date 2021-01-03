Известная модель Жизель Оливейра из Victoria's Secret покорила фанатов, показав безупречную фигуру в мокром купальнике

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографии красотка позирует, сидя на корточках на пляже, игриво посматривая в камеру. Сам снимок модель сделала черно-белым, что добавило ему особенной пикантности.

Сам кадр Оливейра решила никак не подписывать, хотя ее поклонники буквально "разорвали" комментарии.

"Ох, эти изгибы любого сведут с ума", "я влюбился в твое тело", "ты внеземная и показываешь, как должен выглядеть идеал. Так держать!", "красотка", "очень красивая", "идеальная малышка", "очень круто выглядишь", – пишут они.

Как мы рассказывали до этого, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила безупречной фигурой в мокром бикини

Так, на снимках Оливейра позирует в белоснежном бикини на пальме, а на другом снимке – демонстрируя безупречную фигуру со спины.

Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее фанаты буквально «взорвались» комплиментами в адрес кумира.

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