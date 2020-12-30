Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила безупречной фигурой в мокром бикини
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, на снимках Оливейра позирует в белоснежном бикини на пальме, а на другом снимке – демонстрируя безупречную фигуру со спины.
Кроме того, модель поделилась фотографией, где она соблазнительно изогнулась, держась за дерево. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее фанаты буквально «взорвались» комплиментами в адрес кумира.
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«Ох, какая экзотика. Так мило», «ты просто невероятная», «очень красиво выглядишь», «безупречные формы, просто космос», «божественная», «ух, какая горячая», «фантастическое тело, малышка!», - пишут ее поклонники.
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На фото красотка позировала в джинсах и топике на пуговице, под которым не было белья. Красотка стояла на улице, а волосы оставила распущенными. Фото получилось очень соблазнительным и интересным.
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