Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила безупречной фигурой в мокром бикини

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на снимках Оливейра позирует в белоснежном бикини на пальме, а на другом снимке – демонстрируя безупречную фигуру со спины.

Кроме того, модель поделилась фотографией, где она соблазнительно изогнулась, держась за дерево. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее фанаты буквально «взорвались» комплиментами в адрес кумира.

«Ох, какая экзотика. Так мило», «ты просто невероятная», «очень красиво выглядишь», «безупречные формы, просто космос», «божественная», «ух, какая горячая», «фантастическое тело, малышка!», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в джинсах и топике на пуговице, под которым не было белья. Красотка стояла на улице, а волосы оставила распущенными. Фото получилось очень соблазнительным и интересным.

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