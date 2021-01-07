Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в соблазнительном образе

На фото Жизель показала себя в топике и лосинах, которые обтянули аппетитные формы красотки. Девушка расставила ножки и нагнулась вперед, хвастаясь идеальным телом. На еще одном фото Оливейра уже развернулась спиной и хвасталась упругим "орешком". Кадры получились очень соблазнительными и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вишня кола", - подписала звезда фото.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка, моя любовь", "Люблю тебя, детка", "Ваш идеальный", "Красиво и мило", "Люблю этот цвет, смотрет бы вечно", "Мне нравятся твои фотографии! Покажи как стойку брать! Это штатив с кольцевой подсветкой?", "Вау, ты заводишь этими фото".

Сообщалось, что бразильская модель Жизель Оливейра впечатлила фигурой во время отдыха с подругой.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Оливейра позирует рядом со своей подругой под водой, демонстрируя свои лучшие части тела. Также модель поделилась роликом, где они с подругой ныряют под водой, стараясь как можно глубже окунуться.

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