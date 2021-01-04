Известная модель Жизель Оливейра из Victoria's Secret показала себя в вечернем образе

На фото Жизель позировала в красном платье с открытыми плечами. Звезда оставила волосы распущенными, а позировала ночью. Девушка дополнила образ мейкапом, а смотрела прямо в объектив камеры. Кадр получился интересным и даже немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Думаю, 2020 год заставил меня осознать, что мне следует чаще общаться с друзьями и семьей, потому что у меня было очень плохо с этим всю свою жизнь, но в этом году я стала немного лучше писать текстовые сообщения. Я также очень благодарна за то, что мои близкие признают это обо мне и всегда посылают мне немного любви - Жизель Оливейра", - подписал администратор магазина брендовой одежды.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Люблю платье", "Я ненавижу, когда люди не отвечают на текстовые сообщения, я считаю это таким грубым", "Приветствую это красивое платье", "Как всегда приятно", "Выглядит потрясающе, мама. С Новым годом, безупречная".

Мы писали, что известная модель Жизель Оливейра из Victoria's Secret покорила фанатов, показав безупречную фигуру в мокром купальнике.

Так, на фотографии красотка позирует, сидя на корточках на пляже, игриво посматривая в камеру. Сам снимок модель сделала черно-белым, что добавило ему особенной пикантности.

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