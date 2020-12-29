Популярная супермодель и ангел Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула идеальными формами в шелковом платье

Звезда предстала в красивом платье, демонстрируя в нем свои соблазнительные места во всей красе, пишет Politeka.net.

Модель вертелась перед камерой, хвастаясь упругими ягодицами, а также пышной грудью. Горячие снимки были сделаны на улицы, и ветер игрался с волосами шикарной брюнетки.

Тонкий шелк обтянул стройную талию, и выделил пышную грудь. Упругие ягодицы также смотрелись в наряде впечатляюще.

На одном из кадров жгучая красотка задрала платье, показывая стройные ножки, достойные зависти.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили по достоинству формы звезды, делая им комплименты. Люди отмечали фигуру красотки, ведь она просто безупречна и смотрелась в этом платье неотразимо.

"Вау, ты заводишь меня", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра позировала в черном бикини, которое оголило, благодаря крою, аппетитные ягодицы.

Крохотный лифчик натянулся на тонких лямках, а грудь прекрасно смотрелась в треугольных лоскутках ткани.

Крохотные плавочки держались на круглых кольцах, которые натянулись на бедрах.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра надела миниатюрное белое платье из пушистой мягкой ткани. Наряд обтянул идеальную фигуру звезды, ее округлые бедра и пышную грудь. Модель изогнулась, показав, как она соблазняет мужчин. Выглядела она превосходно.

«В моем любимом платье», - подписала фото звезда.

Пользователи сети быстро поставили посту много лайков.

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