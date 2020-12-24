Звезда Victoria’s Secret, известная модель Жизель Оливейра показала модный лук

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, на которых предстала в весьма соблазнительном и стильном образе. Красотка была одета в белые джинсы и черный топ. Ее загорелый животик привлекал к себе взгляды поклонников. Жизель запустила руки в штаны, немного опустив их, что сделало фото особенно горячим.

Образ красотка дополнила коричневой кожаной рубашкой, панамкой и маленькой сумочкой. В комментариях стали оставлять Жизель много хороших отзывов.

«Ты выглядишь супер мило», «Одна-единственная», «Ты такая красивая - так сильно любишь свой стиль!», «Моя прекрасная королева», «Тебе очень идет этот стиль. Продолжай в том же духе», - пишут пользователи сети.

Как известно, сама Оливейра родом из Бразилии. Она приехала покорять США, работая в модельном бизнесе. Красотка снималась для многих рекламных компаний, но главным достижением для нее стало участие в показе Victoria’s Secret.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра показала упругий пресс, приподняв свою спортивную кофту. На фото модель позировала в шортиках и кофте, которую решила задрать. Жизель оказалась без бюстгальтера, посветив торчащим бюстом.

Напомним, что Жизель Оливейра без лифчика исполнила желания мужчин: "Невероятная девочка".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра впечатлила формами, примеряв тесный наряд: «Ох, эти ноги…».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра в пушистом мини показала, как сводит мужчин с ума: «Нежная кошечка».