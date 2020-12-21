Відома модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах Victoria's Secret, блиснула ідеальною фігуркою в мініатюрній сукні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіжий знімок. Жизель обожнює фотографуватися, тому часто влаштовує фотосесії прямо вдома. Дівчина робить собі макіяж і знімається на тлі білої стіни в різних нарядах.

Цього разу Олівейра одягла мініатюрну білу сукню з пухнастої м'якої тканини. Наряд обтягнув ідеальну фігуру зірки, її округлі стегна і пишні груди. Модель вигнулася, показавши, як вона спокушає чоловіків. Виглядала крихітка чудово.

"У моїй улюбленій сукні", - підписала фото зірка.

За короткий час пост Жизель зібрав більше двох тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Ніжна кішечка", "Приголомшливі фото", "Добрий день красивій і елегантній дамі, яка зловила найяскравішу зірку на небі в своїх очах", "Боже Ти така мила", "це плаття вогонь", "подобається цей лук", "неповторна жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра приміряла золотистий боді, поверх якого накинула чорний піджак. Дівчина доповнила образ чобітьми, зачесала волосся назад, а руки склала на животику.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила пружним "персиком" в стрінгах:"Ох, ці вигини...".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра задерла кофтинку і показала апетитну красу: "де живе божество?".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без ліфчика виконала бажання чоловіків:"неймовірна дівчинка".