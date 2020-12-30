Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе
На фото Жизель позирует в бикини. Красотка стояла на пляже и показала на нескольких снимках себя со всех сторон. На последнем кадре Оливейра показалась максимально близко, хвастаясь точеной фигурой. Фото получились очень соблазнительными и легкими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Первый день на Гавайях", - подписала фото Жизель.
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"Красивая девочка", "Идеальная мамочка", "Красивое тело, красивая девушка", "Вот это тело", "Приезжайте когда-нибудь в Японию", "у совершенства есть имя ..", "Я тоже хочу быть на Гавайях", "Круто! Хотел бы я быть на Гавайях", "Люблю! Если бы я был там", "вау, чудесное существо", "Боже мой, замечательно !!!", "О, слишком много людей", "Я ищу такую девушку, как ты".
Сообщалось, что популярная супермодель и ангел Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала идеальные формы на пляже.
На снимке Оливейра позировала в черном бикини, которое оголило, благодаря крою, аппетитные ягодицы.
Крохотный лифчик натянулся на тонких лямках, а грудь прекрасно смотрелась в треугольных лоскутках ткани.
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