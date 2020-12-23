Популярная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret подразнила фанатов, показав «бесконечные» ноги в облегающих штанах

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Так, Оливейра позирует в слишком тесных штанах, демонстрируя роскошную фигуру в соблазнительных позах. Красотка не стесняется показывать достоинства, игриво поглядывая в кадр.

«Ох, эти ноги – просто бомба», «бомбезный вид, Жизель!», «красотка – ты просто космос», «боже, я влюбился в эти фото», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в свежем образе

На фото красотка позирует в шортиках и кофте, которую решила задрать рукой. Девушка снимала себя на телефон, хвастаясь перед зеркалом упругим прессом. Модель оказалась без бюстгальтера, ведь можно увидеть торчащую красоту. На втором фото Жизель уже сидела на кровати и соблазнительно выгнулась, взявшись за волосы рукой. Кадры получились соблазнительными и привлекательными.



Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали еще больше комментариев.

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