Популярная супермодель и ангел Victoria’s Secret Жизель Оливейра впечатлила роскошной фигурой, примеряв пикантный топ

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Возвращение зимы», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Оливейра предстает перед камерой в соблазнительном топе, который эффектно подчеркивает ее упругие прелести. На одном из снимков красотка показывает роскошную фигуру, закинув руки вверх. На другом фото знаменитость эффектно приседает перед камерой, показывая идеальные ноги.

«Боже, аж глаза разбегаются», «настоящий ангел», «безупречная красотка!», «боже, ты просто само совершенство», «почему ты такая красивая? Сводишь меня с ума», «я не могу перестать тобой любоваться – бомба!», - пишут ее поклонники.

Как мы писали до этого, звезда Victoria’s Secret, известная модель Жизель Оливейра показала модный лук

Ее загорелый животик привлекал к себе взгляды поклонников. Жизель запустила руки в штаны, немного опустив их, что сделало фото особенно горячим.

Напомним, что Жизель Оливейра без лифчика исполнила желания мужчин: "Невероятная девочка".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра впечатлила формами, примеряв тесный наряд: «Ох, эти ноги…».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра в пушистом мини показала, как сводит мужчин с ума: «Нежная кошечка».