Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала себя в свежем образе

На фото Жизель позирует в розовом бикини, которое преимущественно состояло из ниточек. Красотка добавила капельку соблазна образу, задрав ножку и потянув за трусики вверх. Волосы у Оливейры были собраны в узел, а стояла девушка у стены, радуя эффектными "булочками", которые остались совсем не прикрыты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку бренда, который рекламирует модель.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вкуснятина", "Захватывающая", "ты убьешь меня в конце, малышка Жизель", "Грубая и соблазнительная".

Снимок позже репостнула к себе сама Жизель после того, как поставила лайк. Девушке не писали комплименты у нее на страничке и не ставили "сердечки", так как он был в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

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Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра показывает достоинства фигуры в безупречном микро-бикини, не стесняясь застывать в различных жарких позах. Поклонники красотки были приятно удивлены увиденным, о чем говорит происходящее в комментариях.

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