Бразильская модель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила фигурой во время отдыха с подругой

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Мы очень старались сделать эти подводные снимки, ведь мы обе не умеем плавать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Оливейра позирует рядом со своей подругой под водой, демонстрируя свои лучшие части тела. Также модель поделилась роликом, где они с подругой ныряют под водой, стараясь как можно глубже окунуться.

«Я без ума от вас! Продолжайте в том же духе», «это что-то невероятно», «вот это я понимаю, начало 2021 года», «фантастические формы», «боже, да вы восхитительны», «невероятно просто», - пишут ее поклонники.

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Так, на фотографии красотка позирует, сидя на корточках на пляже, игриво посматривая в камеру. Сам снимок модель сделала черно-белым, что добавило ему особенной пикантности.

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