Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, покрутившись на пляже в крохотном купальнике

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы в Instagram красотки.

Так, на снимках Оливейра предстает перед камерой в одном купальнике, показав поклонникам совершенные изгибы. На заднем фоне можно заметить бескрайнее небо, горы и идеальное море. Лицо красотки дополняют желтые очки и браслет.

Сама Жизель не стесняется демонстрировать достоинства фигуры, снимаясь на камеру в разных позах. Сами фотографии не были как-либо подписаны, однако ее поклонники пришли в «дикий» восторг.

«Вау, какие холмы позади тебя. Я бы сходил», «божественная Жизель!», «магическая», «стройная красотка», «настоящий ангел», «ты идеал», «безупречно выглядишь», «вот это виды, не могу оторвать глаз», - пишут они.

Уточним, что сейчас супермодель отдыхает в американском Капалуа, что на Гавайях.

До этого мы рассказывали, что модель Жизель Оливейра из Victoria's Secret покорила фанатов, показав безупречную фигуру в мокром купальнике.

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