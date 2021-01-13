Популярная супермодель Жизель Оливейра из Victoria's Secret продолжает радовать кадрами с отдыха
Новые снимки звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
Как известно, Жизель Оливейра в компании своего возлюбленного отдыхает на Гавайях и не забывает баловать фанатов снимками с райских островов.
На этот раз супермодель из Victoria's Secret устроила дерзкую фотосессию прямо посреди пляжа.
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Для нескромных кадров Жизель Оливейра позировала в красном мини-бикини, который едва прикрывал пышные формы супермодели.
На одном из кадров модель даже изогнулась как дикая кошечка и, судя по фото, Жизель будто заигрывала с фотографом.
Откровенная фотосессия понравилась ее поклонникам и они засыпали модель лестными комментариями и сотнями лайков.
"Натуральная красота", "Летняя муза", "Ты идеальная", "Жизель - владелица Бразилии!", "Огненная девушка", - написали они под публикацией Жизель Оливейры.
Ранее мы рассказывали, как Жизель Оливейра подразнила "сладостями" в тесном купальнике.
Так, на снимках Оливейра предстает перед камерой в одном купальнике, показав поклонникам совершенные изгибы. На заднем фоне можно заметить бескрайнее небо, горы и идеальное море. Лицо красотки дополняют желтые очки и браслет.
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