Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, похвасталась формами в купальнике

Знаменитая красотка восхищает стройным и подтянутым телом, пишет Politeka.net. Особенно роскошно модель выглядит в купальнике.

Жизель разместила снимок в сторис, демонстрируя фигуру в купальнике с вырезами и смелым декольте.

Модель блистала в таком виде на пляже.

Ровный красивый загар - ее кожа просто сияла на солнце.

Указанный купальный наряд отлично выделил грудь звезды, а вырез добавил особой пикантности.

Также красотка была в плавках на высокой посадке с пояском, который застегивался на талии.

Благодаря крою плавочек оголились упругие ягодицы.

Волосы звезды были влажными от недавнего купания. Жизель выглядела довольной и отдохнувшей.

Один из пользователей сети поинтересовался у Оливейры, слышала ли она когда-нибудь, что ее бедра широкие. На что модель ответила - до сегодняшнего дня.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, звезда получила много приятного в личной переписке, ведь она просто обжигающая детка.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра родилась седьмого мая 1993 года в городе Таурус (Бразилия).

Звезда работает не только с брендом "Victoria's Secret", но и с "Forever 21", "H&M", "Moschino" и др.

Жизель входит в состав элитного модельного агентства «IMG models». Журнал MAXIM включил ее в список 15 моделей, за которыми надо обязательно следить в Instagram.

Отметим, рост знаменитости - 175 сантиметров.

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