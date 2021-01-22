Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, похвасталась формами в купальнике
Знаменитая красотка восхищает стройным и подтянутым телом, пишет Politeka.net. Особенно роскошно модель выглядит в купальнике.
Жизель разместила снимок в сторис, демонстрируя фигуру в купальнике с вырезами и смелым декольте.
Модель блистала в таком виде на пляже.
Ровный красивый загар - ее кожа просто сияла на солнце.
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Указанный купальный наряд отлично выделил грудь звезды, а вырез добавил особой пикантности.
Также красотка была в плавках на высокой посадке с пояском, который застегивался на талии.
Благодаря крою плавочек оголились упругие ягодицы.
Волосы звезды были влажными от недавнего купания. Жизель выглядела довольной и отдохнувшей.
Один из пользователей сети поинтересовался у Оливейры, слышала ли она когда-нибудь, что ее бедра широкие. На что модель ответила - до сегодняшнего дня.
Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, звезда получила много приятного в личной переписке, ведь она просто обжигающая детка.
Ранее мы писали, что Жизель Оливейра родилась седьмого мая 1993 года в городе Таурус (Бразилия).
Звезда работает не только с брендом "Victoria's Secret", но и с "Forever 21", "H&M", "Moschino" и др.
Жизель входит в состав элитного модельного агентства «IMG models». Журнал MAXIM включил ее в список 15 моделей, за которыми надо обязательно следить в Instagram.
Отметим, рост знаменитости - 175 сантиметров.
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