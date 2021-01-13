Популярна супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret продовжує радувати кадрами з відпочинку

Нові знімки зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Як відомо, Жизель Олівейра в компанії свого коханого відпочиває на Гаваях і не забуває балувати фанатів знімками з райських островів.

На цей раз супермодель з Victoria's Secret влаштувала зухвалу фотосесію прямо посеред пляжу.

Для нескромних кадрів Жизель Олівейра позувала в червоному міні-бікіні, який ледь прикривав пишні форми супермоделі.

На одному з кадрів модель навіть зігнулася як дика кішечка і, судячи з фото, Жизель ніби загравала з фотографом.

Відверта фотосесія сподобалася її шанувальникам і вони засипали модель схвальними коментарями і сотнями лайків.

"Натуральна краса"," Літня муза"," ти ідеальна", " Жизель - власниця Бразилії!", "Вогняна дівчина", - написали вони під публікацією Жизель Олівейри.

Раніше ми розповідали, як Жизель Олівейра подражнила "солодощами" в тісному купальнику.

Так, на знімках Олівейра постає перед камерою в одному купальнику, показавши шанувальникам досконалі вигини. На задньому тлі можна помітити безкрає небо, гори і ідеальне море. Особа красуні доповнюють жовті окуляри і браслет.

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