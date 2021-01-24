Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала себя в свежем образе

На фото Жизель позировала в юбке, топе и накидке. Звезда стояла на балконе и хвасталась своей фигуркой, распахнув наряд. Оливейра соблазнительно выгиналась на кадрах, делая кадры максимально горячими и зажигательными. На одном из фото модель держала пушистую собаку белого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Посмотри на эти фото, посмотри на это лицо", "Блин, что за фото", "Великолепно", "Я любил волосы Бибера на ветру", "Боже мой, этот образ очень почти знаменит", "Сногсшибательная милая шикарная девушка", "ты сломала интернет этими фотографиями", "очень красиво ах если бы моя пити была тиха вот так сфотографировать", "Я люблю тебя Жизель Оливейра", "Замечательные и изумительные, потрясающие фото!".

Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret показала эксклюзивные кадры, сделанные за кулисами модельного показа.

Бесстыжая красотка скинула все лишнее, прикрыв бюст волосами. Правда, внимательные поклонники все равно смогли рассмотреть округлые «холмики» звезды.

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