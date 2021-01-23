Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret показала свою любовь
На фото красотка позировала в кофточке, на которой расстегнула пуговицы, и коротеньких шортиках. Звезда задрала ножку, хвастаясь босоножками, которые ей очень понравились. На первом снимке Жизель задрала ножку, показывая не только обувь, но и светя ягодицами. Кадры вышли зажигательными и смелыми, ведь Оливейра совсем не стесняется показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.
"Я обожаю эти туфли", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, похвасталась формами в купальнике.
Жизель разместила снимок в сторис, демонстрируя фигуру в купальнике с вырезами и смелым декольте.
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