Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret показала свою любовь

На фото красотка позировала в кофточке, на которой расстегнула пуговицы, и коротеньких шортиках. Звезда задрала ножку, хвастаясь босоножками, которые ей очень понравились. На первом снимке Жизель задрала ножку, показывая не только обувь, но и светя ягодицами. Кадры вышли зажигательными и смелыми, ведь Оливейра совсем не стесняется показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Я обожаю эти туфли", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фантастический выстрел !!!", "Й Нью-Йорка новый мост! нога и мост - одно и то же слово в корейском языке. ха-ха", "Самая лучшая красивая девушка", "Идеальная девушка, просто восторг", "Куда бы вы хотели поехать, если приедете в Японию?", "Вау, прекрасно", "синий хорошо смотрится на тебе".

Мы писали, что известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, похвасталась формами в купальнике.

Жизель разместила снимок в сторис, демонстрируя фигуру в купальнике с вырезами и смелым декольте.

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