Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала себя в образе двухтысячных

На фото красотка позирует в штанах и прозрачном топе. Жизель дополнила свой лук прозрачными перчатками и сумочкой. В таком виде Оливейра вышла на прогулку по Нью-Йорку. Волосы у модели остались распущенными, а показала себя звезда в нескольких ракурсах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привезли в Нью-Йорк наряд поп-певцы 2000-х, потому что почему бы и нет?", - написала звезда.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "Самая лучшая красивая девушка", "Огненная детка", "Ты слишком горячая! Женщина Бога !!!!", "Супер великолепно", "обслуживает выглядит", "Вау, какая идеальная женщина", "Красивый ангел", "Любимая девушка", "Как Бритни Спирс", "Великолепная. Гибель женщины", "Хорошо, богиня, женщина-кошка гуляет по американским улицам без проблем, только решения".

Сообщалось, что ропулярная супермодель Жизель Оливейра из Victoria's Secret продолжает радовать кадрами с отдыха.

Как известно, Жизель Оливейра в компании своего возлюбленного отдыхает на Гавайях и не забывает баловать фанатов снимками с райских островов.

На этот раз супермодель из Victoria's Secret устроила дерзкую фотосессию прямо посреди пляжа.

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