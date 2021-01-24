Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала себя в эффектном образе

На фото Жизель показалась в рубашке, которую распахнула, а под ней было мини-бикини. Оливейра дополнила образ стильными очками, а стояла у стены, став на носочки и выгнувшись назад. Красотка оставила волосы распущенными, а смотрела в объектив камеры, делая кадр еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Самая горячая красотка", "Потрясающая красота!", "Женское шоу", "Совсем дикая", "Тогда мое давление", "Как прекрасно", "Всегда красивое и лучшее идеальное видео", "Вау, так прекрасна", "Вы выглядите потрясающе, потому что каждая часть вас кажется идеальной", "Шикарная и горячая красотка у тебя", "Такая шикарная красотка, невероятно горячая".

Мы писали, что бразильская супермодель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, впечатлила красотой в одном топе.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует сперва с собачкой, а потом сама. На красотка тесный топ без белья, который максимально демонстрирует ее упругие формы. На одной из фотографий красотка изогнулась, эффектно показывая прелести во всей красе.

Напомним, бразильская красотка из Victoria's Secret в дерзком мини приковала к себе взгляды

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