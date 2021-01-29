Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в любимом цвете

На фото Жизель позирует в розовом топе и штанах. Девушка стоит возле стены, взявшись руками за талию. Волосы у Оливейры остались распущенными, а показала себя модель в нескольких позах. Узкий топик прямо сжимал упругий бюст, поэтому кадры получились очень увлекательными и горячими. Как можно понять, звезда снималась в этот раз в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Один из моих любимых цветов", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты выглядишь таким добрым ангелом", "Ты очень идеален", "Доброе утро", "Жизель, почему так прекрасно?", "Вы прекрасные комплименты", "Ты самое красивое существо, которое когда-либо было у Бога", "Это прекрасно смотрится на твоем цвете лица".

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Девушка надела струящееся мини платье, под которое не стала надевать нижнее белье. Платье было настолько коротким, что напоминало ночнушку. Она вертелась, показывая свою роскошную фигуру со всех сторон.

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