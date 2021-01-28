Известная модель Жизель Оливейра, звезда из Victoria's Secret, показала себя на отдыхе

На фото Жизель позирует в черном мини-платье. Звезда присела возле водоема и хвасталась видом на водопад. Как можно понять, девушка отправилась на отдых на Гавайи. Волосы у Оливейры остались распущенными, а образ модель дополнила стильными серьгами. Кадр получился светлым и увлекательным, ведь красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возвращение на Гавайи", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чудесное существо", "Красиво и мило", "Принцесса", "Следующая Япония?", "Самая шикарная фотография", "Ты такой успокаивающий", "Вы нашли горшок с золотом?", "Вау выглядит красиво", "Люблю это", "Оглушающе красиво".

Мы писали, что популярная супермодель Жизель Оливейра из Victoria's Secret продолжает радовать кадрами с отдыха.

На этот раз супермодель из Victoria's Secret устроила дерзкую фотосессию прямо посреди пляжа. Для нескромных кадров Жизель Оливейра позировала в красном мини-бикини, который едва прикрывал пышные формы супермодели.

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