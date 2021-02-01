Відома модель Жизель Олівейра, зірка з Victoria's Secret, підготувала особливий сюрприз до Дня Всіх Закоханих

Відсвяткувавши Новий рік, пора задуматися і про найромантичніший день у році. Однією з перших до 14 лютого почала готуватися бразильська манекенниця Жизель Олівейра, яка в Instagram-акаунті показала спокусливу нижню білизну від відомого бренду.

Красуня продемонструвала ефектний бузковий комплект, що складається з корсета і трусиків. Тонке мереживо облягло красивий бюст моделі.

"Готові до Дня святого Валентина?",- запитала вона у своїх шанувальників.

На що отримала величезну кількість позитивних відгуків. Фанати обдарували її фігуру захопленими компліментами.

"Ох і образ", " Ноги, талія! Жінка-мрія"," Красуня неземна", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Олівейра показала себе на відпочинку на Гаваях.

На фото Жизель позувала в чорній міні-сукні. Зірка присіла біля водойми і хвалилася видом на водоспад. Як можна зрозуміти, дівчина вирушила на відпочинок на Гаваї. Волосся у Олівейри залишилися розпущеним, а образ модель доповнила стильними сережками. Кадр вийшов світлим і захоплюючим, адже красуня виглядала бездоганно.

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