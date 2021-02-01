Известная модель Жизель Оливейра, звезда из Victoria's Secret, подготовила особый сюрприз ко Дню всех влюбленных
Отпраздновав Новый год, пора задуматься и о самом романтичном дне в году. Одной из первых к 14 февраля начала готовиться бразильская манекенщица Жизель Оливейра, которая в Instagram-аккаунте показала соблазнительное нижнее белье от известного бренда.
Красотка продемонстрировала эффектный сиреневый комплект, состоящий из корсета и трусиков. Тонкое кружево облегло красивый бюст модели.
«Готовы ко Дню святого Валентина?», - спросила она у своих поклонников.
На что получила огромное число положительных отзывов. Фанаты одарили ее фигуру восхищенными комплиментами.
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Ранее мы сообщали, что Оливейра показала себя на отдыхе на Гавайах.
На фото Жизель позировала в черном мини-платье. Звезда присела возле водоема и хвасталась видом на водопад. Как можно понять, девушка отправилась на отдых на Гавайи. Волосы у Оливейры остались распущенными, а образ модель дополнила стильными серьгами. Кадр получился светлым и увлекательным, ведь красотка выглядела безупречно.
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