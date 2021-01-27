Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в ефектному образі
На фото Жизель позувала в спідниці і ТОПі. Зірка підтягнула за міні, приковуючи до себе погляд. Дівчина доповнила образ окулярами і стильним капелюшком. Олівейра стояла біля стінки і спокусливо вигиналася, роблячи кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на станичку знаменитості.
"Милий топ і вінтажна спідниця", - написала зірка під фото.
"Ви бачите моє ... тіло", "ти така класна" ," найкрасивіша дівчина", " сподобався зовнішній вигляд так чи звичайно? Я хочу цю спідницю на вчора!", "Обожнюю цю хутряну шапку і цей укорочений джемпер"," ваші фотографії приємні", "найгарячіша", "Бомбічна королева", "крутий образ"," "Вау, так прекрасна", "ви виглядаєте приголомшливо, тому що кожна частина вас здається ідеальною".
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Ми писали, що популярна модель бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні.
Так, на фото Олівейра позує в компанії іншої красуні-моделі Бруни Лірио. Дівчата демонструють спокусливі міні-сукні.
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