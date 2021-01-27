Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в ефектному образі

На фото Жизель позувала в спідниці і ТОПі. Зірка підтягнула за міні, приковуючи до себе погляд. Дівчина доповнила образ окулярами і стильним капелюшком. Олівейра стояла біля стінки і спокусливо вигиналася, роблячи кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на станичку знаменитості.

"Милий топ і вінтажна спідниця", - написала зірка під фото.

"Ви бачите моє ... тіло", "ти така класна" ," найкрасивіша дівчина", " сподобався зовнішній вигляд так чи звичайно? Я хочу цю спідницю на вчора!", "Обожнюю цю хутряну шапку і цей укорочений джемпер"," ваші фотографії приємні", "найгарячіша", "Бомбічна королева", "крутий образ"," "Вау, так прекрасна", "ви виглядаєте приголомшливо, тому що кожна частина вас здається ідеальною".

Ми писали, що популярна модель бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні.

Так, на фото Олівейра позує в компанії іншої красуні-моделі Бруни Лірио. Дівчата демонструють спокусливі міні-сукні.

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