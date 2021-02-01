Звезда Victoria's Secret, известная модель Жизель Оливейра показала стильный домашний образ

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько снимков, сделанных дома. Оливейра была одета в широкие штанишки и объемную кофту. Она сидела на диванчике, запрокинув руки вверх, чтобы кофта задралась, обнажив сладкие места.

Модель решила побаловать поклонников, засветив плоский животик, и намекнув, что скрывается под бесформенной кофтой. Шелковистые волосы придали образу женственности.

«Дома, но всегда красиво одеваюсь в мои наряды», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке традиционно оставили массу приятных слов.

«Так потрясающе», «Прекрасная», «Как всегда потрясающе», «я одержим этим взглядом», «Самая лучшая и красивая женщина», «Ты как принцесса Барби», «Вкусняшка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра родом из Бразилии. Она переехала в США, чтобы строить карьеру модели. Благодаря яркой внешности и хорошей фигурке девушке удалось добиться высот. Пиком ее карьеры стало приглашение на показ Victoria's Secret.

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