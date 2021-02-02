Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук показав свого сина, з яким не може бачитися і через заборону колишньої дружини

Так, Остапчук стверджує, що його екс-дружина Олена Войченко забороняє йому спілкуватися з Емілією і Еваном навіть по телефону.

Зараз в сторіс свого "Інстраграм" шоумен показав фото сина, і запитав чи схожий він на нього, передає Politeka.net. Зазначимо, більшість фоловерів Остапчука відповіли ствердно.

"Схожий на тата?",- зробив опитування шоумен.

Нагадаємо, Володимир Остапчук був одружений з Оленою Войченко з 2007 по 2020 рік. У них є дочка Емілія (7 років) і син Еван-Олександр (2 роки). З 15 жовтня 2020 року Остапчук одружений на Христині Гірник.

Раніше Остапчук розповідав, що навіть подарунки на Новий рік дітям йому довелося вибирати на свій розсуд. Справа в тому, що дізнатися побажання дочки і сина Остапчуку просто не вдалося. Він тривалий час не спілкується з нащадками через категоричну позицію колишньої дружини.

"Моя колишня дружина зараз взагалі не дає мені спілкуватися з дітьми, навіть по телефону. Я день у день шукаю способи і шляхи, як їх (подарунки – ред.) передати Емілії і Евану і в цілому привітати їх зі святами, побачитися",

- говорив Володимир Остапчук.

Нагадаємо, що роздягнена дружина Володимира Остапчука поніжилася під струменями води, показавши, чим спокушає ведучого: "Доброго ранку".

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