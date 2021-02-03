Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в гарячому образі
На фото Бахарі позувала в прозорій мереживній білизні. Зірка стояла біля стінки, а волосся залишила розпущеним. Гюль дивилася в камеру, а в руці тримала букет квітів, який схожий на ведмедика. Кадр вийшов дуже цікавим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"14 днів Валентина", - підписала лаконічно зірка фото.
Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:
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"Красива любов тобі", "Чудово", "Спокуслива русалка", "Дуже мило", "Гаряча і спокуслива красуня, мила", "Приголомшлива", "Шалено красиві", "Дівчина моєї мрії", "Гаряча і повна гламуру", "виглядає так спокусливо і жарко в білому ліфчику", "Омг, вау, така чудова, красива, така дуже, дуже гаряча", "Божественно обпалюєш", "Білизна для дружини".
Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі показала ідеальний вечірній образ на прогулянці.
Комбінезон з м'якої тканини темного відтінку виділив форми знаменитості під час того, як вона позувала на заході.
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