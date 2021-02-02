Відома співачка Алла Пугачова дала волю почуттям, зворушивши своїх шанувальників

Вже кілька днів в мережі не перестають обговорювати відео з Аллою Пугачовою, що плаче, яке викликає непідробні емоції у її фанатів. На кадрах, які показали у фан-сторінці Примадонни в Instagram, Пугачова не стримала раптовий порив емоцій, пише Politeka.net.

На відео Алла Пугачова, мабуть, коли давала інтерв'ю, раптово розплакалася і навіть стала прикривати обличчя руками, непомітно витираючи сльози, що котилися по щоках співачки. Але зірка все-таки взяла себе в руки, хоча всі почуття все ще були написані у неї на обличчі.

Відео викликало неоднозначну реакцію з боку її шанувальників, оскільки вони не розуміли, що відбувається завжди сильною Аллою Борисівною. Фолловери в коментарях почали заспокоювати зірку і співчувати їй, а також назвали найталановитішою і красивою.

"Які б емоції не були одним словом Примадонна!", "Алочка сильна жінка, вона не може плакати", "Ми вас любимо!!!", "Сильна жінка плаче біля вікна!", "Поплакати кожному треба", "Алла, ти легенда нашої естради, талановитіше тебе на жаль поки немає, ми тебе любимо", "Не треба засмучуватися!", "Алла, вам нема про що плакати. У вас є діти - сенс і радість Вашого життя!", "Прикро, що життя пролетіло за концертами, зараз би пожити, а здоров'я підводить", " красуня! Навіть коли плаче!", "У всіх буває така хвилина коли хочеться виплакатися дати волю сльозам",- написали фоловери в соцмережі.

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Насправді сльози Алли Борисівни були викликані спогадами про свою молодість і про свою співпрацю з великим композитором Раймондом Паулсом, який створив для неї безліч хітів і навіть знамениті "Мільйон червоних троянд".

Пугачова записала зворушливе відео для передачі на латиському телебаченні до 85-річчя композитора, в якому спробувала привітати його, але спогади нахлинули на неї з перших же секунд відеозапису. Сама Пугачова зізналася, що не може не плакати, коли згадує ті роки.

"Я не можу, тому що я так сентиментальна... Що я починаю про нього говорити, і у мене сльози в очах. А що, кому розкажеш, від чого сльози... Подумають, що це старечі...",- говорила Алла Борисівна крізь сльози, намагаючись сміятися крізь них.

"Це ж юність моя, молодість... Раймонд, ти унікальна людина, неповторний, геніальний! Я так вдячна долі, що вона зв'язала нас з тобою!",- коментувала Алла Пугачова.

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