Чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав вечірні втіхи з дружиною

Яскрава і весела зоряна пара Наді Дорофєєвої і Володимира Дантеса привертає увагу мільйонів шанувальників через неповторну атмосферу, яка панує між ними. В Instagram Stories Дантес поділився черговим пікантним моментом з Дорофєєвою, знятим пізно ввечері у їхньому будинку, пише Politeka.net.

Володимир Дантес зняв "відверту" сцену, яку він спостерігав увечері, лежачи поруч з Надею Дорофєєвою на великому ліжку. Надя Дорофєєва показала себе з "кращого" боку і розвіяла деякі стереотипи, що стосуються слабкої статі, а Дантес просто не зміг не поділитися ексклюзивними кадрами з підписниками.

На короткому відео співак показав спальню, де вони з Дорофєєвою дивилися серіал. Дантес спочатку показав телевізор, а потім повільно перевів камеру телефону на дружину. Дорофєєва сиділа на ліжку, а світло, що падає з іншої кімнати, підсвічувало її силует в темряві.

Насправді "постільною втіхою" Дорофєєвої в цей вечір виявилася смажена курочка в кисло-солодкому соусі, а не її чоловік. Силует співачки на кадрах методично пережовував шкідливу їжу, тримаючи її паличками перед обличчям. У вільній руці Надя Дорофєєва тримала коробку з бажаним вмістом і майже не реагувала на те, що відбувається навколо, насолоджуючись процесом.

Коментуючи побачене, Володимир Дантес спочатку розсміявся від вигляду коханої дружини, а потім почав її розпитувати про те, чи все нормально.

"Без десяти одинадцять, Надя, все добре?",- запитав він у Дорофєєвої, на що Надя, відкусивши черговий шматочок і жуючи його, коротко відповіла "Так", майже не відриваючись від свого заняття.

"Нічне полювання на курочку в кисло-солодкому відкрите", - підписав публікацію в Stories Дантес.

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