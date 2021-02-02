Муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал вечерние утехи с супругой

Яркая и веселая звездная пара Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса привлекает внимание миллионов поклонников из-за неповторимой атмосферы, которая царит между ними. В Instagram Stories Дантес поделился очередным пикантным моментом с Дорофеевой, снятым поздним вечером у них в доме, пишет Politeka.net.

Владимир Дантес снял "откровенную" сцену, которую он наблюдал вечером, лежа рядом с Надей Дорофеевой на большой кровати. Надя Дорофеева показала себя с "лучшей" стороны и развеяла некоторое стереотипы, касающиеся слабого пола, а Дантес просто не смог не поделиться эксклюзивными кадрами с подписчиками.

На коротком видео певец показал спальню, где они с Дорофеевой смотрели сериал. Дантес сначала показал телевизор, а потом медленно перевел камеру телефона на супругу. Дорофеева сидела на постели, а свет, падающий с другой комнаты, подсвечивал ее силуэт в темноте.

На самом деле "постельной утехой" Дорофеевой в этот вечер оказалась жареная курочка в кисло-сладком соусе, а не ее супруг. Силуэт певицы на кадрах методично пережевывал вредную еду, держа ее палочками перед лицом. В свободной руке Надя Дорофеева держала коробку с желанным содержимым и почти не реагировала на происходящее вокруг, наслаждаясь процессом.

Комментируя увиденное, Владимир Дантес сначала рассмеялся от вида любимой жены, а потом начал ее расспрашивать о том, все ли нормально.

"Без десяти одиннадцать, Надя, все хорошо?",- спросил он у Дорофеевой, на что Надя, откусив очередной кусочек и жуя его, коротко ответила "Да", почти не отрывась от своего занятия.

"Ночная охота на курочку в кисло-сладком открыта",- подписал публикацию в Stories Дантес.

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