Молодша дочка зірки "Кварталу 95" Євгенія Кошового здивувала балетом на ніч

Молодша дочка Євгена Кошового Серафима нещодавно вразила батьків своїми вміннями, правда зробила вона це в не зовсім слушний час. Кадрами за участю дівчинки поділилася її мама Ксенія у своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.

Ксенія Кошова показала, як танцює її молодша дочка, ймовірно, представляючи себе легендарною Катериною Кухар на великій сцені. Дівчинка самозабутньо танцювала під "Танець маленьких лебедів" Чайковського, віддаючись музиці і посміхаючись.

Серафима, немов балерина, кружляла посеред кімнати, тягнула ніжку, підстрибувала і навіть красиво вигинала ручки під відому музику, уявляючи себе професійною балериною.

Для свого "виступу" перед зірковими батьками Серафима одягла чорні укорочені штанці і кофтинку, а також чорні "балетки", які так нагадували пуанти балерини. Свій образ маленького чорного лебедя талановита дочка Кошового доповнила легкою "короною" з чорного фатину, яка періодично зрадницьки злітала з її голови під час занадто інтенсивних стрибків.

Ксенія Кошова підписала публікацію жартівливими словами про те, що" виступ " дочки проходив пізно ввечері і їм з Євгеном якраз цього і не вистачало в цей час.

"Ось думаю, чого ж нам не вистачало о 22.59...",- написала мама юної балерини в Instagram Stories.

Варто відзначити, що Серафима не дарма цікавиться танцями, адже її мама - успішна танцівниця, яка закінчила балетну школу і виступала в балеті Олени Коляденко. Мабуть, дочка бажає у всьому наслідувати Ксенію і намагається здивувати батьків своїми здібностями в будь-який зручний для цього час.

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