Солістка популярної української групи "НеАнгели" Слава Камінська показала, якими були її перші кроки до популярності

Вона виклала на сторінці в соцмережі "Instagram" архівний фрагмент розважальної програми "Острів спокус", передає Politeka.net. Ще дуже молода співачка назвалася Ольгою і взяла участь в шоу разом з молодою людиною (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця).

На опублікованих кадрах Слава Камінська постала 21-річною студенткою в "рваних" джинсах і жовтому топі, під яким можна помітити червоний бюстгальтер. "Оля" також прогулялася в обнімку з хлопцем, вбравшись в сіру майку і коротку джинсову спідницю.

"Разів п'ять переглянула 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 мій перший крок до популярності 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 ПС: Оля - це мій сценічний псевдонім🤣", - зазначила Слава Каменська в описі до ролика.

Багато користувачів мережі згадали стару програму і поділилися своїми спостереженнями в коментарях, навіть Віталій Козловський і Леся Нікітюк відреагували:

"Дитинко, роки тобі до лиця😘 ✌"; "На зовнішні дані 😆😆😆😆 угораю"; "Дивлячись як ви виглядали в 21 рік - страшно уявити, як виглядали б зараз, якби не пластика і постійні уколи! 😂"; "Клас! Молоді, гарячі, кров кипить"; "Оля ? 🤣 🤣 🤣 🤣 моє життя не стане колишньою"; "від колишньої Олі нічого не залишилося. Повністю себе переробила"; " Оля - ти прекрасна Панночка !"; "Покращала Оля однозначно"; "Я бачила цей проект. І відразу ж дізналася вас, коли з'явилася група НеАнгели🤩 👍"; "вже тоді вся така, вогник 💥".

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