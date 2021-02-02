Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала фігуру до того, як знову набрала зайве

Даша стала активно вести свій блог в Instagram після того, як перемогла на проекті і стала досить швидко популярна. Завдяки тому, що дівчина постійно розповідала про себе і показувала, як тренується, її слава зросла в кілька разів. Модні фотосесії, вечір в клубах і розповіді в сторі про життя відкрили Дашу з нового боку.

Нещодавно дівчина вирішила зізнатися, що після проекту помітно поправилася, але її це не хвилює. Після того, як ще парочка зайвих кг дали про себе знати, переможниця «Холостяка» не змогла стримати сльози і розплакалася прямо на камеру.

"Привітавши" зайву вагу, Даша почала згадувати, як виглядала зовсім недавно, до того як набрала зайвого. Позуючи на фото в чорних мереживах, Ульянова із задоволенням покрасувалася перед камерою і показала свої засмаглі сідниці, знявши спідницю.

Варто відзначити, що всього кілька днів тому у себе в Instagram Ульянова відповідала на питання шанувальників. Вона зізналася, що на даний момент набирає вагу, так як змінила режим дня. За словами красуні, вона незабаром займеться своєю вагою.

"Привіт, мої 62 кг", - написала Даша.

"Зараз ніяк не підтримую, відповідно і важу 62 кг, але мене це ніяк не бентежить. Коли і як почну готуватися, відразу побачите це в моїх сторіс», - відповіла Даша на одне питання.

Однак, залишається незрозумілим, чому один додатковий кілограм зміг викликати у Ульянової сльози.

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